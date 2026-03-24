POL-BOR: Rhede - Pkw beschädigt und davongefahren

Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße / Am Vennehof; Tatzeit: 23.03.2026, zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr; Am Montag kam es in Borken zu mehreren Taschendiebstählen. In insgesamt drei Fällen entwendeten Unbekannte Geldbörsen aus Taschen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich zwei Taten im Bereich des Vennehofes und eine an der Heidener Straße. Die Geschädigten befanden sich jeweils in ...

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