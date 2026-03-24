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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pkw beschädigt und davongefahren

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Neustraße;

Unfallzeit: 23.03.2026, zwischen 16.20 Uhr und 16.50 Uhr;

Einen VW Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Montagnachmittag stand das Auto auf einem Parkplatz an der Neustraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug auf der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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