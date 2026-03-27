POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der Rekener Straße in Velen
Velen (ots)
In Velen ist es auf der Rekener Straße / Am Tiergarten in FR Schulstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gekommen. Die Unfallstelle ist komplett gesperrt. Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber wurde hinzugezogen. Es wird nachberichtet. (sb)
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