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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 14. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie Seniorenstätten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

30.03.2026:

   - Maintal-Bischofsheim, Rumpenheimer Weg (Lärmschutz);

31.03.2026:

   - Rodgau-Nieder Roden, Frankfurter Straße (Seniorenstätte);

01.04.2026:

   - Rödermark-Urberach, L 3097 (Unfallschwerpunkt);

02.04.2026:

   - Langen, L 3262 (Unfallschwerpunkt);

03.04.2026:

   - Hanau, Aschaffenburger Straße (Baustelle);

04.04. und 05.04.2026:

   - Hanau, B 45 Ausbauende in Fahrtrichtung Dieburg (Lärmschutz).

Offenbach, 27.03.2026, Pressestelle, Merlin Winges

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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