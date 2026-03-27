Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 14. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie Seniorenstätten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

30.03.2026:

- Maintal-Bischofsheim, Rumpenheimer Weg (Lärmschutz);

31.03.2026:

- Rodgau-Nieder Roden, Frankfurter Straße (Seniorenstätte);

01.04.2026:

- Rödermark-Urberach, L 3097 (Unfallschwerpunkt);

02.04.2026:

- Langen, L 3262 (Unfallschwerpunkt);

03.04.2026:

- Hanau, Aschaffenburger Straße (Baustelle);

04.04. und 05.04.2026:

- Hanau, B 45 Ausbauende in Fahrtrichtung Dieburg (Lärmschutz).

Offenbach, 27.03.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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