Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrssicherheitsberatung der Polizei gibt kostenfreie Fahrtrainings für Zweiräder

Hagen (ots)

Am Dienstag (28.04.) gibt die Verkehrssicherheitsberatung der Hagener Polizei interessierten Radfahrerinnen und Radfahrern kostenlose Fahrtrainings. Im Bereich der Hengsteysee- Brücke Ost / des Radwegs Seestraße können im Beisein der Polizei unterschiedliche Übungen absolviert werden. Die Trainings, die in der Zeit von 13 bis 15 Uhr möglich sind, sollen die Gefahr für Verkehrsunfälle minimieren und mögliche Unfallfolgen abschwächen.

Die Übungen umfassen die Verbesserung der motorischen Fähigkeiten im Slalom-Parcours und Bremsübungen. Die Polizisten klären zudem über Schutzausrüstung auf und über das Thema Sichtbarkeit. Interessierte können am Dienstag ohne vorherige Anmeldung vorbeischauen. (arn)

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