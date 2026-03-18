Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sattelauflieger mit Süßwaren im Wert von 250.000 Euro gestohlen- Zeugen gesucht

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Neustadt-Glewe (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es auf dem Gelände eines Autohofs bei Neustadt-Glewe zum Diebstahl eines Sattelaufliegers.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der 41-jährige Fahrer die Sattelzugmaschine mit Auflieger am Morgen gegen 07:45 Uhr dort ab. Bei seiner Rückkehr am Abend gegen 20.45 Uhr stellte er den Diebstahls des Aufliegers fest.

Bei dem gestohlenen Auflieger handelt es sich um einen weißen Sattelauflieger der Marke Schmitz Cargobull mit der Aufschrift "Transport+Logistik Bavaria". Der Auflieger war mit circa 15 Tonnen Süßwaren beladen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Eine Sachfahndung wurde eingeleitet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Autohofs in Neustadt-Glewe gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Aufliegers geben können, sich umgehend bei der Polizei in Ludwigslust (03874 411-0), per E-Mail bei der Kriminalpolizeiinspektion(fk2-kpi.schwerin@polmv.de) oder über das Hinweisportal der Onlinewache zu melden.

Insbesondere werden Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugbewegungen oder Personen im Umfeld des Tatortes erbeten.

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