Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe brechen in Firma in Kritzow ein und entwenden Transporter - Polizei sucht Zeugen

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Kritzow (ots)

Das Kriminalkommissariat Wismar hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen, nachdem es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in Kritzow gekommen ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 14. März 2026, 12:00 Uhr, bis zum 16. März 2026, 07:00 Uhr gewaltsam in eine Firma im Rüggower Weg ein. Aus einer Lagerhalle entwendeten sie einen silbernen VW Transporter, der mit einem firmeneigenen Logo versehen ist.

Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren, die derzeit ausgewertet werden. Die Höhe des entstandenen Stehl- und Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im genannten Tatzeitraum im Bereich Kritzow, insbesondere im Rüggower Weg, verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat den beschriebenen Transporter gesehen oder kann Angaben zu dessen aktuellem oder früherem Standort machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Nummer 03841 2030, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache entgegen.

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