Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 48-Jähriger kommt in Gnoien von Fahrbahn ab und touchiert sechs weitere Fahrzeuge

Gnoien/Landkreis Rostock (ots)

Am Montagmorgen kam es in Gnoien zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall, bei dem letztlich sieben Fahrzeuge beschädigt wurden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Demnach befuhr ein 48-Jähriger gegen 08:30 Uhr zunächst die Straße Schützenplatz in Gnoien in Fahrtrichtung Friedenstraße. Auf Höhe der dortigen Regionalschule kam der Fahrzeugführer mit seinem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen dort abgestellten Mazda. Dieser wurde wiederum durch den Aufprall auf den davor geparkten Audi geschoben. Anschließend kam der 48-Jährige wieder auf die Fahrbahn zurück und kam erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen drei weitere Fahrzeuge, einen Skoda, BMW und Toyota. Im weiteren Verlauf kam der 48-Jährige ein drittes Mal von der Fahrbahn nach rechts ab und stieß mit einem geparkten VW Caddy zusammen.

Ob ein Reifenplatzer oder ein anderer Grund ursächlich für dieses Unfallgeschehen ist, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten zunächst keine Auffälligkeiten bei dem Unfallverursacher feststellen.

Aufgrund der Unfallfahrt wurden alle beteiligten Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf über 23.000EUR geschätzt. Der Ford war letztlich nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell