PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall auf B104 bei Teterow - Fahrzeugführer alkoholisiert

Teterow/ Landkreis Rostock (ots)

Gestern Abend verunfallte ein 21-jähriger Ukrainer mit seinem Skoda auf der B104 und stieß letztlich mit seinem PKW gegen einen Baum. Laut der Polizei vorliegenden Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer gegen 21.45 Uhr die B104 aus Teterow kommend in Fahrtrichtung Malchin als er auf Höhe des Abzweiges Pampow nach rechts abbiegen wollte. Als er sich auf der Abbiegespur befand, verlor der 21-Jährige offenbar die Kontrolle über das geführte Fahrzeug und kam im dortigen Einmündungsbereich nach links von seiner Fahrspur ab. Daraufhin überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte letztlich mit einem dort befindlichen Baum. Glücklicherweise blieb der 21-Jährige als auch seine beiden Fahrzeuginsassen (20,22) unverletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten beim Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,11 Promille fest. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme bei dem 21-Jährigen angeordnet. Die weiteren Ermittlungen hierzu führt nun die Kriminalpolizei in Teterow.

Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 2.500EUR geschätzt. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug, musste der Skoda vom Unfallort geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 13:10

    POL-HRO: Einparken missglückt - Polizei sucht Unfallzeugen

    Schwerin (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am frühen Freitagabend in Schwerin/Lankow sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen der Unfallfahrt. Gegen 19:00 Uhr ist der Fahrer eines schwarzen Audi Q3 beim Ein- und Ausparken gegen mindestens ein weiteres abgestelltes Fahrzeug gestoßen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort in der Lankower Straße. Die Kriminalpolizei in Schwerin sucht nun ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 12:52

    POL-HRO: Brand eines Pkw in Lütten Klein - Polizei sucht Zeugen

    Rostock (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 02:00 Uhr, kam es im Rostocker Stadtteil Lütten Klein zu einem Pkw-Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein auf einer vorgesehenen Parkfläche in der Turkuer Straße auf Höhe der Hausnummer 47 abgestellter Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Durch das Feuer wurde zudem ein daneben abgestellter Seat ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 12:04

    POL-HRO: 64-Jähriger bei Verkehrsunfall mit Baumberührung leicht verletzt

    Reimershagen/ Landkreis Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es auf einer Gemeindestraße bei Reimershagen im Landkreis Rostock zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Mann mit einem PKW gegen einen Baum stieß und dabei Verletzungen erlitt. Laut des polizeilichen Unfallberichts befuhr der 64-jährige um kurz vor 5 Uhr eine durch ein Waldstück ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren