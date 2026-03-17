Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall auf B104 bei Teterow - Fahrzeugführer alkoholisiert

Teterow/ Landkreis Rostock (ots)

Gestern Abend verunfallte ein 21-jähriger Ukrainer mit seinem Skoda auf der B104 und stieß letztlich mit seinem PKW gegen einen Baum. Laut der Polizei vorliegenden Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer gegen 21.45 Uhr die B104 aus Teterow kommend in Fahrtrichtung Malchin als er auf Höhe des Abzweiges Pampow nach rechts abbiegen wollte. Als er sich auf der Abbiegespur befand, verlor der 21-Jährige offenbar die Kontrolle über das geführte Fahrzeug und kam im dortigen Einmündungsbereich nach links von seiner Fahrspur ab. Daraufhin überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte letztlich mit einem dort befindlichen Baum. Glücklicherweise blieb der 21-Jährige als auch seine beiden Fahrzeuginsassen (20,22) unverletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten beim Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,11 Promille fest. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme bei dem 21-Jährigen angeordnet. Die weiteren Ermittlungen hierzu führt nun die Kriminalpolizei in Teterow.

Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 2.500EUR geschätzt. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug, musste der Skoda vom Unfallort geborgen werden.

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