Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einparken missglückt - Polizei sucht Unfallzeugen

Schwerin (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Freitagabend in Schwerin/Lankow sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen der Unfallfahrt. Gegen 19:00 Uhr ist der Fahrer eines schwarzen Audi Q3 beim Ein- und Ausparken gegen mindestens ein weiteres abgestelltes Fahrzeug gestoßen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort in der Lankower Straße. Die Kriminalpolizei in Schwerin sucht nun nach Zeugen, die den Verkehrsunfall oder den Unfallfahrer beobachtet haben. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180 2224 oder per Mail unter kk.schwerin@polmv.de entgegen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

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