Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen Werkzeuge aus zwei Transportern in Bützow

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Im Stadtgebiet Bützow wurden heute Morgen zwei aufgebrochene Transporter festgestellt, aus denen Werkzeuge bzw. elektrische Geräte entwendet wurden. So wurde ein seit Freitagnachmittag auf dem Parkplatz des alten Hafens stehender VW durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet, ebenso wie ein weiterer VW Transporter, der seit gestern Abend 19:30 Uhr in der Mantzelstraße abgestellt war. Dabei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen und entwendeten u.a. Werkzeuge und elektrische Geräte aus den jeweiligen Laderäumen. Der entstandene Schaden wird in beiden Fällen auf jeweils einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

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