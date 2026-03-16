Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Pkw in Lütten Klein - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 02:00 Uhr, kam es im Rostocker Stadtteil Lütten Klein zu einem Pkw-Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein auf einer vorgesehenen Parkfläche in der Turkuer Straße auf Höhe der Hausnummer 47 abgestellter Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Durch das Feuer wurde zudem ein daneben abgestellter Seat erheblich beschädigt.Die Berufsfeuerwehr Rostock kam zum Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Schätzungen entstand an beiden Fahrzeugen vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 55.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Rostock übernahm vor Ort die Spurensicherung. Die gesicherten Spuren werden nun kriminaltechnisch ausgewertet.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet und bittet Personen, die in der Nacht im Bereich der Turkuer Straße in Lütten Klein verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei in Rostock zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

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