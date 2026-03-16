PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Parchim

Parchim (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Parchim haben unbekannte Täter am Wochenende verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Dazu verschafften sich die Täter nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr bis Sonntag, 12:00 Uhr gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür zum betreffenden Wohnhaus im Paarscher Weg und durchsuchten dort die Räumlichkeiten. In Abwesenheit der Hauseigentümer sollen Schmuck, Münzen und Silberbesteck entwendet worden sein. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Wert der gestohlenen Gegenstände auf etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871 6000) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren