Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Parchim

Parchim (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Parchim haben unbekannte Täter am Wochenende verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Dazu verschafften sich die Täter nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr bis Sonntag, 12:00 Uhr gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür zum betreffenden Wohnhaus im Paarscher Weg und durchsuchten dort die Räumlichkeiten. In Abwesenheit der Hauseigentümer sollen Schmuck, Münzen und Silberbesteck entwendet worden sein. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Wert der gestohlenen Gegenstände auf etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871 6000) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

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