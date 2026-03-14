Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen Mädchen aus Bützow

Bützow (ots)

Seit dem 13.03.2026 sucht die Polizei nach einem 13-Jährigen vermissten Mädchen aus Bützow.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter 038461 4240, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/j25uh

Tom Stegmann

Polizeioberkommissar Polizeirevier Bützow

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