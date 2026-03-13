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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B103 bei Dresenow

Plau am See (ots)

Am Nachmittag des 13.03.2026 ereignete sich auf der B 103 nahe der 
Ortslage Dresenow ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Gegen 16:17 Uhr befuhr ein 64-jähriger deutscher Fahrzeugführer die 
B103 aus Fahrtrichtung Plau am See kommend in Richtung Ganzlin. Aus 
bisher ungeklärter Ursache kam der alleinbeteiligte Fahrzeugführer 
mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und berührte einen 
Straßenbaum. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf
den neben der Fahrbahn befindlichen Bahngleisen liegen.

Aufmerksame Ersthelfer befreiten den Fahrzeugführer umgehend aus dem 
PKW. Durch die Rettungskräfte wurde er medizinisch erstversorgt und 
anschließend schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus 
verbracht. 

Da am Unfalltag glücklicherweise kein Zugverkehr auf der Bahnstrecke 
zwischen Ganzlin und Plau am See rollte, konnten die alarmierten 
Kräfte der Feuerwehr das Fahrzeug zügig von den Bahngleisen beräumen.
Anschließend wurde es durch einen angeforderten Abschleppdienst 
geborgen. Im Zuge dieser Maßnahmen musste die B103 zeitweise voll 
gesperrt werden. 

Der PKW war in Folge des Unfalles nicht mehr fahrbereit. Der 
entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt. 

Vincent Writschan
Polizeikommissar
Polizeirevier Plau am See

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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