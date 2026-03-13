Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B103 bei Dresenow

Plau am See (ots)

Am Nachmittag des 13.03.2026 ereignete sich auf der B 103 nahe der Ortslage Dresenow ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Gegen 16:17 Uhr befuhr ein 64-jähriger deutscher Fahrzeugführer die B103 aus Fahrtrichtung Plau am See kommend in Richtung Ganzlin. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der alleinbeteiligte Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und berührte einen Straßenbaum. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf den neben der Fahrbahn befindlichen Bahngleisen liegen. Aufmerksame Ersthelfer befreiten den Fahrzeugführer umgehend aus dem PKW. Durch die Rettungskräfte wurde er medizinisch erstversorgt und anschließend schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da am Unfalltag glücklicherweise kein Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Ganzlin und Plau am See rollte, konnten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr das Fahrzeug zügig von den Bahngleisen beräumen. Anschließend wurde es durch einen angeforderten Abschleppdienst geborgen. Im Zuge dieser Maßnahmen musste die B103 zeitweise voll gesperrt werden. Der PKW war in Folge des Unfalles nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt. Vincent Writschan Polizeikommissar Polizeirevier Plau am See

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