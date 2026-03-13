PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ladendiebinnen gestellt - Polizei stellt mutmaßliches Diebesgut sicher

Rostock (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 11.03.2026, gegen 14:10 Uhr erhielt die Polizei über den Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Rostocker Stadtmitte die Information, dass dieser zwei mutmaßliche Ladendiebinnen gestellt habe.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Detektiv die zwei Frauen dabei beobachtet, wie diese mehrere Waren in ihre Taschen gesteckt hatten und anschließend das Geschäft verließen, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach die beiden Frauen daraufhin an.

Da die tatverdächtigen Frauen im Alter von 31 und 53 Jahren keine Ausweisdokumente mit sich führten, wurde durch die alarmierten Polizeibeamten die Identität der Frauen überprüft. In diesem Zusammenhang wurden die von den Tatverdächtigen angegebenen Wohnanschriften aufgesucht.

Beim Betreten der Wohnung stellten die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut fest. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde daraufhin eine Durchsuchung der Räumlichkeiten durchgeführt. Dabei konnten mehr als 750 mutmaßlich entwendete Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Hierbei handelte es sich unter anderem überwiegend um Bekleidungsstücke und Drogerieartikel. Ein Großteil der Gegenstände war noch mit Etiketten versehen. Der geschätzte Gesamtwert der aufgefundenen Artikel liegt im vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen gegen die beiden armenischen Tatverdächtigen werden derzeit wegen des Verdachts des Bandendiebstahls geführt. Weitere Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
