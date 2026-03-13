Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: E-Scooter-Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Wismar (ots)

Am Abend des 12.März 2026 wurde die Polizei Wismar gegen 20:00 Uhr über einen Verkehrsunfall im Bereich Dorsteinweg/ Rostocker Straße informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige deutsche Frau mit ihrem E-Scooter den genannten Bereich. Zeitgleich habe sich ein bislang unbekannter Pkw aus Richtung der dortigen Kleingartenanlage im Dorsteinweg genähert. Aus bislang ungeklärter Ursache sei es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem E-Scooter gekommen.

Infolge des Zusammenstoßes sei die 40-Jährige gestürzt und habe sich schwere Verletzungen zugezogen. Der beteiligte Pkw, der als dunkel beschrieben worden sei, soll sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Die Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, Hinweise zum Unfallhergang oder zu möglichen Tatverdächtigen geben könnten, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell