Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Rieps - Abschlussmeldung

Wismar (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag ist eine 41-jährige Pkw-Fahrerin lebensbedrohlich verletzt worden. Die Landstraße 01 war aufgrund der Bergungsarbeiten bis in die späten Nachmittagsstunden voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 08:20 Uhr. Ein aus Richtung Schönberg kommender Lkw übersah aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Fahrzeuge auf seiner Spur, die aufgrund eines Abbiegevorgangs zum Stehen kamen. Um einen Aufprall zu verhindern, wich der 58-jährige Fahrer nach links aus und geriet in den Gegenverkehr. In der weiteren Folge stieß er mit einem Toyota frontal zusammen, dabei wurde der Pkw von dem Lkw überrollt.

Die 41-jährige Fahrerin konnte nur mithilfe schwerer technischer Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Lübeck geflogen. Der Fahrer des Lkw erlitt mehrere Prellungen sowie einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch behandelt.

An den Rettungs- und Bergungsarbeiten waren mehr als 40 Einsatzkräfte beteiligt, darunter zahlreiche Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Ortschaften. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag. Die L01 war im Bereich Rieps vollständig gesperrt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter der Dekra hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell