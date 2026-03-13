PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autofahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen und endet in Sackgasse

Schwerin (ots)

Ein 27-jähriger Schweriner hat am Donnerstagnachmittag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, und endete schließlich in einer Sackgasse im Stadtteil Görries.

Gegen Nachmittag erregte der Fahrer eines älteren Mercedes die Aufmerksamkeit eines Streifenteams der Polizei an einer Kreuzung im Bereich Görries. Als die Beamten den Pkw bemerkten, erhöhte der Fahrzeugführer plötzlich seine Geschwindigkeit offenbar deutlich über das erlaubte Maß hinaus.

Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer setzte seine Fahrt in die Zeppelinstraße fort, die schließlich in einer Sackgasse am Parkplatz einer Kleingartenanlage endet. Während der Fahrt durch die Zeppelinstraße soll der 27-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie rücksichtslos gefahren sein.

Am Parkplatz konnten die Beamten das Fahrzeug und den Fahrer schließlich kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Weiterhin ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf THC. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Die Polizeibeamten stellten sowohl den Fahrzeugschlüssel als auch das Fahrzeug sicher. Der 27-Jährige ist den Behörden bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt.

Gegen den deutschen Tatverdächtigen wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotener Kraftfahrzeugrennen, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, der Urkundenfälschung sowie wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 12:15

    POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Rieps - Abschlussmeldung

    Wismar (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag ist eine 41-jährige Pkw-Fahrerin lebensbedrohlich verletzt worden. Die Landstraße 01 war aufgrund der Bergungsarbeiten bis in die späten Nachmittagsstunden voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 08:20 Uhr. Ein aus Richtung Schönberg kommender Lkw übersah aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Fahrzeuge auf seiner Spur, die aufgrund ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:57

    POL-HRO: Kupferkabel im großen Stil gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

    Brüel (ots) - In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter von einem Umspannwerk in Brüel etwa eine Tonne Kupferkabel entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst Zugang zum umfriedeten Gelände des Energieversorgers. Anschließend entwendeten sie rund eine Tonne Kupferkabel. Aufgrund der vor Ort gesicherten Spuren und der ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 07:42

    POL-HRO: Güstrower Polizei sucht weiterhin nach E-Bike-Besitzer - Ergänzungsmeldung

    Güstrow/Landkreis Rostock (ots) - Die Güstrower Polizei sucht immer noch nach dem Eigentümer eines entwendeten E-Bikes (siehe Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6218136). Ergänzend zur Ausgangsmeldung können weitere Details zum aufgefundenen E-Bike getätigt werden: Das entwendete E-Bike wurde offenbar schwarz überlackiert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren