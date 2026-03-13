Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autofahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen und endet in Sackgasse

Schwerin (ots)

Ein 27-jähriger Schweriner hat am Donnerstagnachmittag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, und endete schließlich in einer Sackgasse im Stadtteil Görries.

Gegen Nachmittag erregte der Fahrer eines älteren Mercedes die Aufmerksamkeit eines Streifenteams der Polizei an einer Kreuzung im Bereich Görries. Als die Beamten den Pkw bemerkten, erhöhte der Fahrzeugführer plötzlich seine Geschwindigkeit offenbar deutlich über das erlaubte Maß hinaus.

Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer setzte seine Fahrt in die Zeppelinstraße fort, die schließlich in einer Sackgasse am Parkplatz einer Kleingartenanlage endet. Während der Fahrt durch die Zeppelinstraße soll der 27-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie rücksichtslos gefahren sein.

Am Parkplatz konnten die Beamten das Fahrzeug und den Fahrer schließlich kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Weiterhin ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf THC. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Die Polizeibeamten stellten sowohl den Fahrzeugschlüssel als auch das Fahrzeug sicher. Der 27-Jährige ist den Behörden bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt.

Gegen den deutschen Tatverdächtigen wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotener Kraftfahrzeugrennen, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, der Urkundenfälschung sowie wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

