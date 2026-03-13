Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kupferkabel im großen Stil gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Brüel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter von einem Umspannwerk in Brüel etwa eine Tonne Kupferkabel entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst Zugang zum umfriedeten Gelände des Energieversorgers. Anschließend entwendeten sie rund eine Tonne Kupferkabel. Aufgrund der vor Ort gesicherten Spuren und der Vorgehensweise geht die Polizei derzeit von mehreren Tatverdächtigen aus. Zudem wird angenommen, dass für den Abtransport ein oder mehrere Fahrzeuge mit großem Ladevolumen genutzt wurden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort umfangreich Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet.

Wer in der Nacht zu Donnerstag oder auch bereits im Vorfeld im Bereich der Sternberger Straße in Brüel verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sternberg (03847 4327-0) zu melden. Hinweise können auch über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache abgegeben werden.

