Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Teterower Polizei ermittelt nach Tageswohnungseinbruch in Krakow am See

Krakow am See/ Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei in Teterow ermittelt derzeit aufgrund eines am gestrigen Nachmitttag gemeldeten Tageswohnungseinbruches in Krakow am See. Laut vorliegender Erkenntnisse nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und verschafften sich über den Hinterhof gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Kruggraben". In der weiteren Folge durchsuchten sie offenkundig die Räumlichkeiten im Haus, öffneten Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Als die Eigentümer gegen 16:30 Uhr wieder zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch und meldeten sich bei der Polizei.

Um am Tatort Spuren zu sichern, kam zudem der Kriminaldauerdienst der Polizei vor Ort zum Einsatz. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen gibt es bislang nicht.

Daher bittet die Polizei sich zu melden, sofern Beobachtungen am gestrigen Mittwoch in der Zeit von 06-16:30 Uhr in dem benannten Bereich gemacht wurden, die Hinweise auf die Täterschaft geben könnten. Sollten Zeugen relevante Videoaufzeichnungen besitzen, die zur Aufklärung des Falles beitragen können, bittet die Kriminalpolizei in Teterow diese für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

