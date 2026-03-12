POL-HRO: Funkenflug aus Feuertonne verursacht Brand
Redefin (ots)
Am Mittwochmittag kam es in Redefin zu einem Brand, bei dem Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll zuvor eine Feuertonne durch eine 68-Jährige betrieben worden sein. Gegen 11.30 Uhr habe es dann einen Funkenflug gegeben, so dass sich die angrenzende Hecke entzündete. Ein Löschversuch durch die Anwesenden blieb zunächst ohne Erfolg, so dass das Feuer in der weiteren Folge auf einen benachbarten Holzschuppen sowie ein Gewächshaus übergreifen konnte. Die alarmierten Feuerwehren aus Hagenow und Redefin konnten den Brand schließlich löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.
