Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrüger erbeuten 38.000 Euro Bargeld

Parchim (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde ein älterer Mann in Parchim Opfer eines sogenannten Schockanrufs.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Senior am Nachmittag einen Anruf von einem Mann erhalten haben, der sich als Kriminalpolizist aus Parchim ausgab. Unter einem Vorwand behauptete der Anrufer, das Bargeld des Geschädigten sei in einer Wohnung nicht sicher und er müsse dies gesondert verpacken.

Wenig später meldete sich telefonisch eine weitere Person. Diesmal war es eine Frauenstimme, die dem älteren Herrn erklärte, dass das Bargeld zur Sicherung in einer Mülltonne vor dem Wohnblock abgelegt werden müsse.

Der Geschädigte folgte den Anweisungen und legte gegen 17.45 Uhr insgesamt 38.000 Euro Bargeld, das sich zuvor in seiner Wohnung befunden hatte, in eine Mülltonne nahe des Hausaufgangs. Als er kurze Zeit später nach dem Geld sah, war es verschwunden. Konkrete Hinweise zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor.

Bereits am Vormittag gegen 09.00 Uhr hatte es in derselben Straße einen weiteren verdächtigen Anruf gegeben, bei dem sich ein Anrufer als Polizeibeamter ausgab. Die Angerufene erkannte den Betrugsversuch und beendete umgehend das Gespräch.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die gestern gegen 17:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Karl-Liebknecht-Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei in Parchim (03871 600-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell