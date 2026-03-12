PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrüger erbeuten 38.000 Euro Bargeld

Parchim (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde ein älterer Mann in Parchim Opfer eines sogenannten Schockanrufs.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Senior am Nachmittag einen Anruf von einem Mann erhalten haben, der sich als Kriminalpolizist aus Parchim ausgab. Unter einem Vorwand behauptete der Anrufer, das Bargeld des Geschädigten sei in einer Wohnung nicht sicher und er müsse dies gesondert verpacken.

Wenig später meldete sich telefonisch eine weitere Person. Diesmal war es eine Frauenstimme, die dem älteren Herrn erklärte, dass das Bargeld zur Sicherung in einer Mülltonne vor dem Wohnblock abgelegt werden müsse.

Der Geschädigte folgte den Anweisungen und legte gegen 17.45 Uhr insgesamt 38.000 Euro Bargeld, das sich zuvor in seiner Wohnung befunden hatte, in eine Mülltonne nahe des Hausaufgangs. Als er kurze Zeit später nach dem Geld sah, war es verschwunden. Konkrete Hinweise zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor.

Bereits am Vormittag gegen 09.00 Uhr hatte es in derselben Straße einen weiteren verdächtigen Anruf gegeben, bei dem sich ein Anrufer als Polizeibeamter ausgab. Die Angerufene erkannte den Betrugsversuch und beendete umgehend das Gespräch.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die gestern gegen 17:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Karl-Liebknecht-Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei in Parchim (03871 600-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:00

    POL-HRO: Verkehrsunfall auf BAB20 Höhe PP Lindholz sorgt aktuell für Verkehrsbeeinträchtigungen

    Dummerstorf / Landkreis Rostock (ots) - Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB20, Richtungsfahrbahn Lübeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer mit einem BMW die BAB20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin auf der linken Fahrspur. Zeitgleich befuhr ein Sicherungswagen der Autobahnmeisterei ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:45

    POL-HRO: Funkenflug aus Feuertonne verursacht Brand

    Redefin (ots) - Am Mittwochmittag kam es in Redefin zu einem Brand, bei dem Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen soll zuvor eine Feuertonne durch eine 68-Jährige betrieben worden sein. Gegen 11.30 Uhr habe es dann einen Funkenflug gegeben, so dass sich die angrenzende Hecke entzündete. Ein Löschversuch durch die Anwesenden blieb zunächst ohne Erfolg, so dass das Feuer in der ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 09:26

    POL-HRO: Vollsperrung der Landstraße 01 bei Rieps - Erstmeldung

    Wismar (ots) - Nach einem Unfall auf der Landstraße 01 bei Rieps (Nähe Rehna) ist die Straße aktuell voll gesperrt. Gegen 08:20 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der PKW-Fahrer lebensbedrohlich verletzt. Die Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern an. Weitere Informationen folgen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren