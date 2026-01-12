Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsschild umgefahren - Polizei sucht Zeugen (0326992/2025)

Altenburg (ots)

Nobis OT Frohnsdorf. Am Nachmittag des 15.12.2025 kam ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Frohnsdorf und Flemmingen mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und schließlich gegen ein Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Der Gemeinde Nobitz ist Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden. Wer kann sachdienliche Angaben zum verantwortlichen Fahrzeugführer bzw. dessen Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizei Altenburger Land zum Bezugszeichen 0326992/2025 über Telefon 03447 471-0 entgegen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell