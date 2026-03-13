Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Güstrower Polizei sucht weiterhin nach E-Bike-Besitzer - Ergänzungsmeldung

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die Güstrower Polizei sucht immer noch nach dem Eigentümer eines entwendeten E-Bikes (siehe Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6218136).

Ergänzend zur Ausgangsmeldung können weitere Details zum aufgefundenen E-Bike getätigt werden:

Das entwendete E-Bike wurde offenbar schwarz überlackiert. Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um ein zuvor grau lackiertes Elekto-Fahrrad der Marke FISCHER handeln könnte. Zudem sind im hinteren Bereich des Gepäckträgers Nummern eingestanzt.

Wem gehört dieses Fahrrad oder kennt den mutmaßlichen Besitzer? Hinweise hierzu nimmt die örtliche Polizei in Güstrow entgegen.

