Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 21-Jährige aus Schwerin nach Angriff in Imbisswagen in Untersuchungshaft

Schwerin (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde eine 21-jährige deutsche Staatsangehörige aus Schwerin vorläufig festgenommen, nachdem sie in einem Imbisswagen im Schweriner Stadtteil Krebsförden einen Verkäufer angegriffen und anschließend Ware entwendet haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 17:00 Uhr in der Karl-Kleinschmidt-Straße. Die 21-Jährige habe sich offensichtlich über eine offenstehende Tür unbefugt Zutritt zu dem Imbisswagen verschafft. Als der 43-jährige Verkäufer sie aufforderte, den Verkaufsraum zu verlassen, sei die Tatverdächtige dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Stattdessen soll sie dem Mann Gewalt angedroht haben. Die Beschuldigte habe zeitweise eine im Imbiss befindliche Fleischgabel an sich genommen und den Verkäufer damit bedroht.

Im weiteren Verlauf soll die Beschuldigte ein zum Verkauf bestimmtes Fleischstück im Wert von etwa 10 Euro an sich genommen und sich anschließend vom Tatort entfernt haben.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen konnten Polizeibeamte die 21-Jährige kurze Zeit später antreffen. Im Eingangsbereich eines Wohnhauses stellten die Einsatzkräfte zudem Reste des entwendeten Imbisses fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille.

Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin erließ das Amtsgericht Schwerin Haftbefehl gegen die 21-jährige Deutsche und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes dauern an.

Polizeipräsidium Rostock
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

