POL-HRO: Rücknahme - Öffentlichkeitsfahndung nach 13 jährigem Mädchen aus Bützow

Plau am See (ots) - Am Nachmittag des 13.03.2026 ereignete sich auf der B 103 nahe der Ortslage Dresenow ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Gegen 16:17 Uhr befuhr ein 64-jähriger deutscher Fahrzeugführer die B103 aus Fahrtrichtung Plau am See kommend in Richtung Ganzlin. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der alleinbeteiligte Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und berührte ...

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