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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rücknahme - Öffentlichkeitsfahndung nach 13 jährigem Mädchen aus Bützow

Bützow (ots)

Die seit dem 13.03.2026 vermisste 13 jährige aus Bützow konnte heute wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Angaben und der Fotos im Zusammenhang mit der Suche nach der Vermissten.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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  • 14.03.2026 – 16:58

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen Mädchen aus Bützow

    Bützow (ots) - Seit dem 13.03.2026 sucht die Polizei nach einem 13-Jährigen vermissten Mädchen aus Bützow. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter 038461 4240, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V ...

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  • 13.03.2026 – 19:18

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