POL-HRO: Rücknahme - Öffentlichkeitsfahndung nach 13 jährigem Mädchen aus Bützow
Bützow (ots)
Die seit dem 13.03.2026 vermisste 13 jährige aus Bützow konnte heute wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Angaben und der Fotos im Zusammenhang mit der Suche nach der Vermissten.
Sascha Puchala
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