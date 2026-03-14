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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock anlässlich der Spielbegegnung des F.C. Hansa Rostock und des MSV Duisburg

Rostock (ots)

Am heutigen Sonnabend, dem 14. März 2026, fand das Drittliga-Spiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem MSV Duisburg im Rostocker Ostseestadion statt. Das Spiel wurde im Vorfeld als Problemspiel eingestuft. Die Partie wurde vor rund 22.000 Zuschauern ausgetragen.

Die An- und Abreise der etwa 1000 Gästefans aus Duisburg verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Unmittelbar nach Spielbeginn kam es durch Fans der Heimmannschaft im Zusammenhang mit einer vorgeplanten Choreografie zum Abbrennen von Pyrotechnik. Die Polizei leitete Verfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Im Anschluss an die Partie kam es zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Heimfans im Umfeld des Stadions. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei Strafanzeigen wegen unter anderem gefährlicher und einfacher Körperverletzung auf.

Die vorliegende Pressemitteilung basiert auf den um 17:30 Uhr vorliegenden Erkenntnissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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