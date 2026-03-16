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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 64-Jähriger bei Verkehrsunfall mit Baumberührung leicht verletzt

Reimershagen/ Landkreis Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es auf einer Gemeindestraße bei Reimershagen im Landkreis Rostock zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Mann mit einem PKW gegen einen Baum stieß und dabei Verletzungen erlitt.

Laut des polizeilichen Unfallberichts befuhr der 64-jährige um kurz vor 5 Uhr eine durch ein Waldstück führende Gemeindestraße von Reimershagen kommend in Fahrtrichtung Alt Sammit. Als er nach eigenen Angaben kurz nach unten schaute, um seinen Kaffeebecher zu greifen, kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dort stehenden Baum und wurde letztlich sogar in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Krakow am See und Charlottenthal konnten den 64-Jährigen im weiteren Verlauf aus dem PKW befreien. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Begutachtung in das Krankenhaus Plau am See verbracht. Der VW Caddy hingegen war nach dem Zusammenstoß dermaßen beschädigt, dass er vor Ort durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf 40.000EUR geschätzt.

Ergänzend sei in diesem Fall zu erwähnen, dass die Meldung über den Unfall in der zuständigen Rettungsleitstelle mittels sogenannten eCalls auflief. Folglich wurde daraufhin die weiterführende Rettungskette ausgelöst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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