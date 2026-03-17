Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung im Einkaufszentrum am Marienplatz - Tatverdächtiger gestellt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in einem Einkaufszentrum am Marienplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Durch die im Bereich des Marienplatzes eingesetzten Präsenzkräfte der Polizei konnte ein Tatverdächtiger im Nahbereich festgestellt und identifiziert werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen die beiden syrischen Staatsangehörigen im Alter von 23 und 30 Jahren gegen 14:40 Uhr offenbar zufällig aufeinander. In der Folge soll einer der Beteiligten eine zurückliegende Streitigkeit thematisiert haben, woraufhin die Situation eskalierte und in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Anschließend entfernte sich der 23-Jährige vom Tatort. Der 30-jährige Geschädigte wandte sich daraufhin an die Polizeikräfte auf dem Marienplatz.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und prüft derzeit die Hintergründe des Geschehens.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell