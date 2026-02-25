PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: BESCHULDIGTER ERMITTELT UND VORLÄUFIG FESTGENOMMEN +++ Brand in Wildeshausen vor Gemeindehaus

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Wildeshausen ermittelten noch am gleichen Tag einen Beschuldigten zu der schweren Brandstiftung von Mittwoch, 25. Februar 2026, 00:30 Uhr.

Ein 24-jähriger Wildeshauser wird dringend beschuldigt das Feuer vorsätzlich vor dem Gemeindehaus in der Sägekuhle gelegt zu haben.

Der Mann wurde am Mittag durch die Polizei Wildeshausen vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft prüft einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den 24-Jährigen.

Die vollumfänglichen Ermittlungen dauern an.

+++++ Vorherige PM, 25.02.2026, 12:00 Uhr +++++

Landkreis Oldenburg: Brand in Wildeshausen vor Gemeindehaus

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, gegen 00:30 Uhr, kam es in Wildeshausen in der Straße Sägekuhle zu einem Brand vor einem Gemeindehaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist anzunehmen, dass Stühle mit Papiermüll vor dem Gebäude platziert und in der Folge vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Das Feuer vor dem Gebäude griff auf den äußeren Bereich der Haustür über.

Durch das schnelle Einschreiten der 70 ausgerückten Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden.

Verletzt wurde niemand.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

