POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gefährdung des Straßenverkehrs bei Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, gegen 10:30 Uhr, kam es zwischen dem Gut Altona in Wildeshausen und Aschenstedt auf der Wildeshauser Straße zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden.

Ein Transporter-Fahrer überholte in einer Kurve auf der Wildeshauser Straße einen 25-jährigen Pkw-Fahrer und übersah hierbei, dass ihm in der Kurve ein Pkw entgegenkam.

Der entgegenkommende Pkw musste in der Folge stark abbremsen, um eine frontale Kollision zu vermeiden.

Die Polizei Dötlingen nahm die Verkehrsstraftat auf, leitete die Ermittlungen ein und sucht den entgegenkommenden Pkw-Fahrer oder die Pkw-Fahrerin, die durch das gefährliche Überholen des Transporter-Fahrers im Kurvenbereich gefährdet wurden.

Weiter werden auch Personen gesucht, die Hinweise zu der Fahrweise des Transporter-Fahrers geben können, sich bei der Polizei Dötlingen unter der Telefonnummer 04432/ 911850 zu melden.

