POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in Wildeshausen vor Gemeindehaus

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, gegen 00:30 Uhr, kam es in Wildeshausen in der Straße Sägekuhle zu einem Brand vor einem Gemeindehaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist anzunehmen, dass Stühle mit Papiermüll vor dem Gebäude platziert und in der Folge vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Das Feuer vor dem Gebäude griff auf den äußeren Bereich der Haustür über.

Durch das schnelle Einschreiten der 70 ausgerückten Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden.

Verletzt wurde niemand.

Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung auf.

