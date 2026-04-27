Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Und dann war da noch...

Frankenthal (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Frankenthal, welcher am 24.04.2026 morgens auf der Dienststelle erschien und angab, dass er heute Morgen, augenscheinlich aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums, in einem fremden Auto aufgewacht sei. Wie er in dieses gelangt sei, konnte er sich nicht erklären, gab aber weiter an, dass er, nachdem er zunächst nach Hause ging, in seiner Jacke eine Zulassungsbescheinigung und eine Tankkarte auffand, er gehe davon aus, dass diese aus dem Pkw stammen. Nach Rücksprache mit der Geschädigten konnte festgestellt werden, dass deren Pkw augenscheinlich über ein geöffnetes Fenster betreten wurde, Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Gegenstände wurden der Geschädigten wieder übergeben.

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