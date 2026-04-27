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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 25.04.2026 gegen 14:50 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Der 83-Jährige Autofahrer überholte hierbei den 33- Jährigen Fahrradfahrer und streifte den Fahrradfahrer mit dem Außenspiegel. Durch den Kontakt verletzte sich der Fahrradfahrer leicht, stürzte jedoch nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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