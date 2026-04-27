POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 25.04.2026, gegen 10:00 Uhr, wurde eine 82-Jährige in der Otto-Stabel-Straße in Ludwigshafen Opfer eines Trickdiebstahls. Zunächst wurde die 82-Jährige durch eine unbekannte, männliche Person nach dem Weg gefragt und hierdurch in ein Gespräch verwickelt. Innerhalb des Gesprächs kamen zwei weitere weibliche Personen hinzu und mischten sich in das Gespräch ein. Als die Personen sich wieder entfernten, bemerkte die Geschädigte, dass ...

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