POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnhaus - kein Diebesgut entwendet - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 02.03.2026, 18:30 Uhr und Dienstag, 03.03.2026, 17:00 Uhr, ist es in Haselünne zu einem Einbruch gekommen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnobjekt in der Straße Am Pallat. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Kommoden durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

