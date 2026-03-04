Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Einbruch und Sachbeschädigung in einer Schule - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 07:00 Uhr, ist es in Haren zu einem Einbruch in eine Schule in der Mühlenstraße gekommen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Werkraum der Schule. Aus diesem entwendeten sie unter anderem eine Packung Holzleim. Mit dem Leim wurde anschließend das Türschloss der Eingangstür beschädigt. Zudem verteilten die Täter den Holzleim auf dem Schulhof. Darüber hinaus wurde eine gefüllte Farbdose gegen eine Gebäudewand geworfen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

