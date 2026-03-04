PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Einbruch in Halle - Sachschaden und Diebesgut in Höhe von rund 10.000 Euro - Zeugen gesucht

Vrees (ots)

In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 20:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 07:10 Uhr, ist es in Vrees zu einem Einbruchdiebstahl gekommen.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Hallenneubau auf einer Baustelle an der Peheimer Straße ein. Aus dem Gebäude wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:45

    POL-EL: Lathen - Einbruch und Sachbeschädigung in einer Schule - Zeugen gesucht

    Lathen (ots) - In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 07:00 Uhr, ist es in Haren zu einem Einbruch in eine Schule in der Mühlenstraße gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Werkraum der Schule. Aus diesem entwendeten sie unter anderem eine Packung Holzleim. Mit dem Leim wurde anschließend das ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:43

    POL-EL: Nordhorn - Überfall auf 60-jährige Frau in Nordhorn - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Am Sonntag, 01.03.2026, kam es in Nordhorn zu einem Überfall auf eine 60-jährige Frau. Die Tat ereignete sich zwischen 18:10 Uhr und 18:20 Uhr in der Marktstraße in Höhe des dortigen Kino-Parkplatzes. Zwei bislang unbekannte Täter sprachen die Frau an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Sie rissen die Frau zu Boden, traten auf sie ein und ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:32

    POL-EL: Dörpen - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Dörpen (ots) - Am 28. Februar 2026 gegen 12:30 Uhr kam es auf der Ahlener Straße in Dörpen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Ahlener Straße in Fahrtrichtung Kluse. In Höhe der Einmündung zur Rägertstraße bog vor ihm ein bislang unbekannter Pkw nach rechts in die Rägertstraße ab. Nach bisherigen Erkenntnissen wich der unbekannte Fahrer diesem Fahrzeug aus und geriet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren