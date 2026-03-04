Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Einbruch in Halle - Sachschaden und Diebesgut in Höhe von rund 10.000 Euro - Zeugen gesucht

Vrees (ots)

In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 20:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 07:10 Uhr, ist es in Vrees zu einem Einbruchdiebstahl gekommen.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Hallenneubau auf einer Baustelle an der Peheimer Straße ein. Aus dem Gebäude wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell