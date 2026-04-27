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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Fahren ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots)

Am 25.04.2026 gegen 14:05 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung mit einem Elektrokleinstfahrzeug, umgangssprachlich E-Scooter, einer Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurde eine abgelaufene Versicherungsplakette aus dem Jahr 2025 festgestellt. Den 15-Jährigen Fahrer sowie den Halter erwarten nun ein Strafverfahren.

Die Polizei weist weiterführend darauf hin, dass "E Scooter" im Straßenverkehr nur mit gültigem Versicherungskennzeichen geführt werden dürfen. Das Fahren eines E Scooters ohne vorgeschriebene Haftpflichtversicherung stellt eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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