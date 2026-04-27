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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Raubdelikt

Frankenthal (ots)

Am 26.04.2026, gegen 09.00 Uhr, meldete der Geschädigte hiesiger Dienststelle, dass er unmittelbar vor der Dienststelle von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurde und nach einer Zigarette gefragt wurde. Als er dies ablehnte, forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin übergab der Geschädigte diesem doch eine Zigarette und der Täter verließ die Örtlichkeit in Richtung Max-Friedrich-Straße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Dieser wird beschrieben als männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Bekleidung.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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