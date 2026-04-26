Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, gegen 10:00 Uhr, wurde eine 82-Jährige in der Otto-Stabel-Straße in Ludwigshafen Opfer eines Trickdiebstahls. Zunächst wurde die 82-Jährige durch eine unbekannte, männliche Person nach dem Weg gefragt und hierdurch in ein Gespräch verwickelt. Innerhalb des Gesprächs kamen zwei weitere weibliche Personen hinzu und mischten sich in das Gespräch ein. Als die Personen sich wieder entfernten, bemerkte die Geschädigte, dass ihre Stofftasche, die sie an ihrem Rollator befestigt hatte, entwendet wurde. Die Geschädigte beschrieb die männliche Person als ca. 40-45 Jahre, gepflegt, mit einer Lederjacke. Zu den beiden weiblichen Personen konnte sie lediglich mitteilen, dass diese mit pfälzischem Dialekt sprachen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

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