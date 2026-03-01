PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Apolda (ots)

Am 28.02.2026 wurden gegen 23:30 Uhr bei einer 27jährigere Frau im Bereich der Wielandstraße in Apolda während einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden. Insgesamt wurden hier 0,84g Crystal bei der Frau gefunden und durch die Beamten beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

