LPI-J: Verstoß Betäubungsmittelgesetz
Apolda (ots)
Am 28.02.2026 wurden gegen 23:30 Uhr bei einer 27jährigere Frau im Bereich der Wielandstraße in Apolda während einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden. Insgesamt wurden hier 0,84g Crystal bei der Frau gefunden und durch die Beamten beschlagnahmt.
