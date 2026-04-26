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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Schifferstadt (ots)

Am Samstagabend, 25.04.2026, wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt ein im Graben liegender PKW gemeldet. Bei der Unfallaufnahme vor Ort nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim 38-jährigen Fahrzeugführer wahr. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der Fahrer wurde zur Polizeiinspektion verbracht, wo ihm von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der verunfallte Pkw wurde zwischenzeitlich abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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