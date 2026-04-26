Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung durch Feuer

Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 25.04.2025, wurde der Polizeiinspektion Frankenthal eine brennende Pflanzenschale auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der ausgebrannte Behälter an der Regenrinne des Anwesens angebracht war. Nach der Befragung der Eigentümerin, gab diese an, dass vor Feststellung des Brandes eine unbekannte Person an ihrer Haustür geklingelt habe. Als sie die Tür öffnete, konnte diese keine Person antreffen. Sie bemerkte jedoch bemerkte, dass die Pflanzenschale in Brand gesetzt wurde. Ein größerer Schaden konnte nur durch die schnelle Reaktion der Geschädigten verhindert werden. Die Schadenshöhe ist bislang noch ungeklärt. Hinweise auf eine Täterschaft liegen bislang nicht vor.

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