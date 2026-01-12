Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kontrahenten mit Machete verletzt

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zum Samstag (10.01.2026) kam es gegen 01:15 Uhr vor einer gastronomischen Einrichtung am Museumsplatz in Gera zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 30-jähriger Mann libyscher Herkunft geriet mit einem bislang unbekannten Mann, ebenfalls wohl arabischer Herkunft, zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte unvermittelt eine etwa 50 Zentimeter lange Machete aus dem Hosenbund gezogen und damit zweimal nach seinem Gegenüber geschlagen. Nur durch schnelle Ausweichbewegungen habe der Geschädigte schwerere Verletzungen verhindern können und zog sich lediglich leichte Schnittverletzungen an beiden Händen zu. Der Tatverdächtige flüchtete unerkannt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb bislang ohne Erfolg. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell