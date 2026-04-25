POL-PDLU: Zuviele Pferdestärken für die Fahrerlaubnis

Speyer (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße. Ein unbekannter Täter entwendete eine unbestimmte Anzahl an Parfumpackungen und steckte diese in eine Tüte. Nach einem Gerangel zwischen zwei Zeugen und dem Täter, riss der Täter die Tüte an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung Altpörtel. Im Rahmen des Gerangels wurde ein Zeuge vom Täter weggestoßen, blieb jedoch unverletzt. ...

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