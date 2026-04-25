POL-PDLU: Zuviele Pferdestärken für die Fahrerlaubnis
Ludwigshafen (ots)
Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den Polizeibeamten der Polizeiwache Oggersheim am 25.04.2026, gegen 14:45 Uhr, ein Auto mit Pferdeanhänger auf der B9 bei Ludwigshafen am Rhein auf, der einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dieser stellte sich heraus, dass die verantwortliche 29-jährige Fahrzeugführerin zwar im Besitz der Fahrerlaubnis (FE)-Klasse B, nicht jedoch der erforderlichen FE-Klasse BE war. Die Fahrzeugführerin muss sich nunmehr aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.
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