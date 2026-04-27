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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Ludwigshafen (Gartenstadt) (ots)

Am Montag, den 27.04.2026 gegen 0:45 Uhr wurden drei Personen mit Taschenlampen auf dem Schulgelände der Ernst-Reuter-Schule in der Gartenstadt in Ludwigshafen gemeldet. Beim Eintreffen der verständigten Polizei konnte keine Person mehr auf dem Schulgelände angetroffen werden, allerdings wurde festgestellt, dass ein Fenster beschädigt wurde.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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