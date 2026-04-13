PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Führerschein einbehalten

Minden, Porta Westfalica (ots)

Einen offenbar unsicher fahrenden Autofahrer meldete man der Polizei am Freitagmorgen in Minden.

Ein Mercedes-Fahrer sei in Schlangenlinien von der Weserbrücke kommend auf der Portastraße in Fahrtrichtung Birne unterwegs, so die Angaben. Hierbei kam es nach den Zeugenbeobachtungen beinahe zu Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Kurz darauf soll der Pkw mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit die B 61 befahren haben, um die Fahrt durch den Weserauentunnel und über die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Bad Oeynhausen fortzusetzen.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mercedes und dessen Fahrer schließlich auf der Dehmer Straße einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten die Beamten im Rahmen der Überprüfung den Führerschein des 82-Jährigen sicher.

Mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen, denen am Freitagmorgen zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr an den genannten Örtlichkeiten ein schwarzer Mercedes aufgefallen ist, werden gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zum zuständigen Verkehrskommissariat aufzunehmen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 11:39

    POL-MI: Autofahrer schlägt nach Unfall um sich und flüchtet

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten am Sonntagnachmittag nach Rehme gerufen. Den Erkenntnissen nach hatte ein 52 Jahre alter Volvo-Fahrer aus Bad Oeynhausen gegen 15.50 Uhr den Alten Rehmer Weg in Fahrtrichtung Mindener Straße befahren und seinen Wagen verkehrsbedingt zum Stehen gebracht. Dies nutzte der Fahrer eines sich hinter dem Volvo befindenen VW zu einem Überholmanöver. Es ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:26

    POL-MI: Fahrradfahrer zieht sich schwerste Verletzungen zu

    Espelkamp (ots) - (TB) Auf der Ernst-Wilm-Straße kam es am Samstagabend zu einer Kollision zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Auto. Der Radler zog sich hierbei erhebliche Verletzungen zu. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 19:00 Uhr ein Diepholzer mit seinem Renault die Präses-Ernst-Wilm-Straße von der Lübbecker Straße kommend in Richtung Bahnhof. Als sich der 54-Jährige mit seinem Kangoo der ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 19:14

    POL-MI: Radfahrerin erleidet bei Kollision mit PKW tödliche Verletzungen

    Lübbecke (ots) - Radfahrerin erleidet bei Kollision mit PKW tödliche Verletzungen (BT) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Blasheimer Straße in der Lübbecker Ortschaft Stockhausen. Bei einer Kollision mit einem PKW zog sich eine 60-jährige Radfahrerin tödliche Verletzungen zu. Nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren