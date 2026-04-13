Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Führerschein einbehalten

Minden, Porta Westfalica (ots)

Einen offenbar unsicher fahrenden Autofahrer meldete man der Polizei am Freitagmorgen in Minden.

Ein Mercedes-Fahrer sei in Schlangenlinien von der Weserbrücke kommend auf der Portastraße in Fahrtrichtung Birne unterwegs, so die Angaben. Hierbei kam es nach den Zeugenbeobachtungen beinahe zu Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Kurz darauf soll der Pkw mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit die B 61 befahren haben, um die Fahrt durch den Weserauentunnel und über die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Bad Oeynhausen fortzusetzen.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mercedes und dessen Fahrer schließlich auf der Dehmer Straße einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten die Beamten im Rahmen der Überprüfung den Führerschein des 82-Jährigen sicher.

Mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen, denen am Freitagmorgen zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr an den genannten Örtlichkeiten ein schwarzer Mercedes aufgefallen ist, werden gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zum zuständigen Verkehrskommissariat aufzunehmen.

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