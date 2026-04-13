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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer zieht sich schwerste Verletzungen zu

Espelkamp (ots)

(TB) Auf der Ernst-Wilm-Straße kam es am Samstagabend zu einer Kollision zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Auto. Der Radler zog sich hierbei erhebliche Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 19:00 Uhr ein Diepholzer mit seinem Renault die Präses-Ernst-Wilm-Straße von der Lübbecker Straße kommend in Richtung Bahnhof. Als sich der 54-Jährige mit seinem Kangoo der Straße Preußeneck näherte, fuhr unvermittelt ein Lübbecker mit seinem Pedelec über einen Stichweg vom Baltenweg kommend auf die Präses-Ernst-Wilm-Straße. Der Autofahrer konnte eine Kollision mit dem 23-Jährigen nicht mehr verhindern und erfasste den jungen Mann. Dieser stürzte auf die Straße und zog sich zunächst als lebensgefährlich eingeschätzte Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung wurde er mittels Rettungswagen dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt. Glücklicherweise verbesserte sich am Wochenende sein Gesundheitszustand. Das Auto sowie das Pedelec wurden sichergestellt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallteam Bielefeld hinzugezogen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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