Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsbehinderungen entlang der Portastraße

Porta Westfalica (ots)

(TB) Aufgrund zweier Veranstaltungen wird es am Samstag zur Mittagszeit auf der Portastraße zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auch die Zufahrt zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal wird hiervon betroffen sein. Ebenso ist in dem Bereich mit Einschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs zu rechnen. Daher empfiehlt die Polizei, den Bereich weiträumig zu meiden.

Betroffen ist die Portastraße zwischen der Lannertstraße sowie der Straße "Unterm Willem". Auch über die angrenzenden Anliegerstraßen ist eine Zufahrt nicht möglich. Ebenso müssen die Bewohner des Bereiches mit zeitweisen Einschränkungen des Fahrzeugverkehrs rechnen.

Die Sperrungen werden sich am Verlauf der Veranstaltungen orientieren. Ab 12:30 Uhr kann es bereits zu ersten Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs kommen. Über die Aufhebung der Maßnahmen wird zeitnah informiert.

Die Polizei bittet alle Betroffenen um Verständnis. Zudem wird alles versucht, die Einschränkungen zeitlich auf das Notwendige zu beschränken.

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