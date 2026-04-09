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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in ehemaliges Firmengelände

Stemwede (ots)

(FW) Unbekannte Täter sind zwischen vergangenem Donnerstag (02.04.) und Mittwoch in ein ehemaliges Firmengelände in Stemwede eingebrochen.

So meldete der 78-Jährige Geschädigte aus Hüllhorst der Polizei am Donnerstagnachmittag einen Diebstahl von mehreren Gegenständen aus dem Gebäude an der Straße "Am Holtkamp". Mutmaßlich haben die Unbekannten über ein Fenster Zutritt zu der Firma erlangt und anschließend Gegenstände im niedrigen vierstelligen Eurobereich entwendet.

Wer Hinweise zum möglichen Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben kann, wird gebeten die Polizei unter 0571 88660 zu kontaktieren.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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