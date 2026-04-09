Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in ehemaliges Firmengelände

Stemwede (ots)

(FW) Unbekannte Täter sind zwischen vergangenem Donnerstag (02.04.) und Mittwoch in ein ehemaliges Firmengelände in Stemwede eingebrochen.

So meldete der 78-Jährige Geschädigte aus Hüllhorst der Polizei am Donnerstagnachmittag einen Diebstahl von mehreren Gegenständen aus dem Gebäude an der Straße "Am Holtkamp". Mutmaßlich haben die Unbekannten über ein Fenster Zutritt zu der Firma erlangt und anschließend Gegenstände im niedrigen vierstelligen Eurobereich entwendet.

Wer Hinweise zum möglichen Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben kann, wird gebeten die Polizei unter 0571 88660 zu kontaktieren.

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